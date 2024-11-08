Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine daldı: 4 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kayısı bahçesine daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine daldı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:29

Feci kaza, saat 07:15 sıralarında Malatya -Kayseri karayolu Darende ilçe sınırlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Malatya istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 AOJ 488 plakalı otomobil Aşağıulupınar mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine daldı.

Kazada sürücü ile birlikte Y.B., H.Y., S.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya

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