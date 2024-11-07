Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 12.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiler göre, Adıyaman Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.E.Ö yönetimindeki 33 KD 050 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte B.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralar ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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