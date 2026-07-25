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Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattının direğine çarptı, seferler aksadı

Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattının direğine çarptı, seferler aksadı

25.07.2026 11:54:00
Güncellenme:
İHA
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Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattının direğine çarptı, seferler aksadı

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tramvay hattının direğine çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvay hattının direğine çarptı.

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

Hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgedeki tramvay seferlerinde geçici süreyle aksama yaşandı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #kaza #tramvay

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