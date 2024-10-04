Kontrolden çıkan taksi bariyerlere saplandı: 1 ölü
Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı. Sürücü hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi.
Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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