Kontrolden çıkan taksi bariyerlere saplandı: 1 ölü

Ankara çevre yolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere saplandı. Sürücü hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan taksi bariyerlere saplandı: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 08:16

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi.

Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Dutluk taksi durağına ait 06 T 3531 plakalı Hyundai marka ticari taksi Keçiören-Etlik çıkışında kontrolden çıkarak refüj başına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bariyerlere saplanan ticari taksinin sürücüsü 41 yaşındaki E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #taksi #kaza

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