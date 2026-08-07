'Konuşanlar'da konuştu, gözaltına alındı: Sınır dışı edilecek…

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programında yaptığı meslek açıklaması sonrası hakkında inceleme başlatılan Özbekistan uyruklu kadın, çalışma izni bulunmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Son TV'nin haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları sırasında programın görüntülerini incelemeye aldı.

Programda kendisini "Melike" olarak tanıtan kadının, "Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olarak çalıştığını söylemesi üzerine ekipler, Türkiye'deki yasal statüsünü araştırdı.

Yapılan incelemede kadının gerçek kimliğinin Mokhichekhra Bakhtiyorovna (38) olduğu, 2021 yılından bu yana Türkiye'de ikamet izni bulunduğu ancak çalışma iznine sahip olmadığı tespit edildi.

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Habere göre polis ekipleri, kadının Üsküdar'daki adresini belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Daha sonra hakkında sınır dışı işlemleri başlatılan Bakhtiyorovna'nın, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.