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Konuşmak için çağırdı, silahla tehdit etti: O anlar kamerada

Konuşmak için çağırdı, silahla tehdit etti: O anlar kamerada

8.10.2026 00:40:00
Güncellenme:
İHA
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Konuşmak için çağırdı, silahla tehdit etti: O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir kişi, konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit ederek hakaret etti. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, E.T.’nin elindeki silahla görüntü aldığı ve silahla ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.
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İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet eden ve daha önce dolandırılarak aracı elinden alındığını ileri süren M.G., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü E.T. tarafından konuşmak amacıyla ilçedeki bir buluşma noktasına çağrıldı.

Buluşma yerine giden M.G., burada E.T. tarafından silahla tehdit edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü.

Ölümle tehdit edildiğini iddia eden M.G., o anları ise cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde, E.T.’nin elinde silahla olduğu, telefonla çekim yaptığı, daha sonra ise silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

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