Konut alanında arbede: 1 asker yaralı, 9 gözaltı
Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde yapımı devam eden konut alanında çıkan arbedede 1 asker yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde konutların yapımını yer meselesinden dolayı durdurmak isteyen vatandaşlar için olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bu esnada jandarma ekipleri ile konutlara yürümek isteyen vatandaşlar arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede bir asker vücuduna aldığı taş darbesiyle yaralanırken 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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