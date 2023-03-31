Konut çalışmaları hızlandı, uzmanlar uyardı: 'Bilimsel çalışma yapılmıyor'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Şehir Plancısı Dr. Meriç Kahraman, 126 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından orman, mera ve tarım arazilerinin kalıcı olarak konut inşasına açıldığını söyledi. İlgili kurumlardan görüş alınması gerektiğini belirten Kahraman, “Ancak kararnameyle birlikte, planlama süreci tamamen geçersiz kılındı” dedi.

(Meriç Demir Kahraman)



Kahraman, “Planlama devre dışı bırakıldığı için imar mevzuatında tanımlı plan askı, itiraz gibi süreçler de izlenmiyor. Haliyle halk katılımının da önüne geçilmiş oluyor. Bilim ve tekniği dışlayarak seçim odaklı söylemlerle hızla konut inşa etmeyi amaçlayan iktidar, kamuoyuna servis ettiği iş makineleri, beton mikseri görüntülerinin ardında geleceğimizi karartmaya devam ediyor” diye konuştu.

‘İŞ KAZALARI OLABİLİR’

Devam eden artçı sarsıntılara dikkat çeken Sümer ise projelere hızla başlamak yerine doğru bir planlama ve yer seçimi yapılması gerektiğini söyledi. Sümer, “Öncelikle iş güvenliği açısından bakıldığında artçılar sürerken inşaat yapımı iş ve işçi güvenliği konusunda özel önlemler alınsa da imalat risk teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

(Fusun Sümer)



Sümer, “Yeni betonu dökülmüş yapı elemanlarında priz aşamasında ya da prizini yeni tamamlamış veya yeterli dayanıma ulaşmamış betonlarda şiddetli artçı depremlerin neden olduğu çatlakların kalıcı olması söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.