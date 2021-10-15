Konut satışları yüzde 8 arttı

15 Ekim 2021 Cuma, 07:33

Konut satış sayılarına göre İstanbul’u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 oranında artarak 2 bin 270 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25.8 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29.9 oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11oranında artarak 6 bin 536 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74.2 oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 oranında azalarak 1986 oldu. Eylül ayında satışı yapılan konutların yüzde 22.6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 1069 konut satılırken, Buca’yı 834 konut satışı ile Karşıyaka, 691 konut satışı ile Bornova, 688 konut satışı ile Menemen, 655 konut satışı ile Karabağlar, 650 konut satışı ile Torbalı, 604 konut satışı ile Çiğli, 523 konut satışı ile Konak ve 309 konut satışı ile Bayraklı takip etti.