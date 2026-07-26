Konya'da acı olay: Oltasını düşürdüğü gölette boğularak hayatını kaybetti

Akören ilçesi yakınlarında bulunan Akören Göleti'nde sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden 39 yaşındaki İbrahim Kosalak, balık avlamak için oltasını suya attı.

Bu sırada oltanın gölete düşmesi sonucu İbrahim Kosalak, suya düşen oltasını almak istediği sırada dengesini kaybederek gölete düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kosalak, gölette gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler tarafından gölette başlatılan arama çalışmaları sonucunda İbrahim Kosalak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.