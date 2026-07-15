Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konya'da feci kaza: Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı kurtarılamadı

Konya'da feci kaza: Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı kurtarılamadı

15.07.2026 15:09:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konya'da feci kaza: Kaldırımda yürürken taksinin çarptığı anne ile kızı kurtarılamadı

Konya'da kaldırımda yürürken taksinin çarptığı Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz (13) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan taksi şoförü Hasan K., (30) hastanede tedaviye alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi.

Hasan K.’nin kontrolünü yitirdiği taksi, park halindeki bir araca ardından kaldırımda yürüyen Dilek Öz ve kızı Ercin Öz'e çarptı.

Image

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve kızın öldüğünü belirledi. Yaralanan taksinin şoförü Hasan K. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

İlgili Konular: #trafik kazası #konya #taksi