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Konya'da 'Kıskaç' operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Konya'da 'Kıskaç' operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

16.09.2026 12:09:00
Güncellenme:
DHA
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Konya'da 'Kıskaç' operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Konya'da yasa dışı silah ticareti, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak "silahla kasten yaralama", "yağma amacıyla iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarına karıştığı tespit edilenlere yönelik 'Kıskaç' operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 244 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı silah ticareti yaptığı ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak "silahla kasten yaralama", "yağma amacıyla iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 244 ruhsatsız tabanca, 244 şarjör, 405 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 134 tüfek kartuşu, 108 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 260 kumarda kullanılan oyun pulu, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İlgili Konular: #Operasyon #konya #gözaltı

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