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Konya'da vahşet: Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurdu!

Konya'da vahşet: Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurdu!

10.07.2026 15:45:00
Güncellenme:
DHA
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Konya'da vahşet: Tartıştığı kuyumcuyu göğsünden vurdu!

Konya'da Turgay B. (44), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı (37) göğsünden tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
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Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı'nda saat 14.00 sıralarında Turgay B., aralarında borç meselesi bulunan Sami Ayaz'a ait kuyumcuya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Turgay B., yanında bulunan tabancayla Ayaz’a ateş etti. Göğsünden yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Turgay B., hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan Turgay B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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