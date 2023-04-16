Konya'da dehşet: Emekli polis eşi ile 2 çocuğunu vurdu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde emekli polis Salim Özçelik (55) beylik tabancası ile eşi Semra (50) kızı Aslıhan (20) ve oğlu Mehmet'i (24) vurdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 7 katlı binanın 4'üncü katında meydana gelen olayda, 1 ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, bilinmeyen bir sebeple beylik tabancası ile eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i vurdu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılardan Semra Özçelik, sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2 çocuğu ise Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Özçelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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