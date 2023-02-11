Konya'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:00

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:00

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şüpheli M.Y'nin sosyal medya hesabından, 9-10 Şubat'ta, "Deprem bölgesinden getirilen Suriyelilerin diğer illerde yerleştirildikleri yurtlarda taşkınlık çıkarıp sarkıntılık yaptıkları, deprem bölgesinden Suriyelilerin Konya'ya getirilmemesi, buna engel olunması için birlik çağrısında bulunması" şeklindeki paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan M.Y'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği, hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin cezaevine gönderildiği ifade edildi.