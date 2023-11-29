Konya'da erkek vahşeti: 3 çocuğunun annesini piknik tüpüyle öldürdü
Konya’nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, evli olduğu erkek tarafından piknik tüpüyle öldürüldü.
Ereğli ilçesi Acıkuyu Mahallesi'nde, 2 gün önce saat 21.30 sıralarında 3 çocuk annesi Ayşe Öner, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi M.Ö. tarafından piknik tüpüyle vurarak öldürüldü.
KENDİNİ İHBAR ETTİ
Eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayan M.Ö. eşini öldürdüğünü ihbar etti. Adrese sevk edilen jandarma ekipleri tarafından cinayet zanlısı M.Ö. gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Ayşe Öner’in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
CEZAEVİNE KONULDU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı M.Ö., tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.
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