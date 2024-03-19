Konya'da feci olay... Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:57
Konya'da feci olay... Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 3 ölü, 6 yaralı
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Feci kaza, 08.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 J 2973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 6 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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