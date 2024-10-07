Konya’da genç kıza çarpıp kaçan sürücü teslim oldu

Konya’da sokakta yürüyen genç kıza çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü karakola giderek teslim oldu. Sürücünün ilk ifadesinde, "Karalıkta bir şeye çarptım bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Konya’da genç kıza çarpıp kaçan sürücü teslim oldu
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:55

Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Cennet Aşık’a, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Buradaki incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazadan sonra kaçan sürücü A.C. ise sabah saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Burada ilk ifadesi alınan sürücünün, "Karalıkta bir şeye çarptım bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Sürücü buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.


Etiketler: #konya #kaza

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