Konya'da iki kızını öldüren 'baba' tutuklandı
Konya'da 17 ve 12 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldüren 'baba' Yusuf E. tutuklandı.
Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E.'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yusuf E., dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.
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