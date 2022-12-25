Konya'da iki kızını öldüren 'baba' tutuklandı

Konya'da 17 ve 12 yaşlarındaki iki kızını bıçaklayarak öldüren 'baba' Yusuf E. tutuklandı.

AA
25 Aralık 2022 Pazar, 22:09
Konya'da iki kızını öldüren 'baba' tutuklandı
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Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E.'yi (12) öldürdüğünü belirterek teslim olan Yusuf E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yusuf E., dün emniyete giderek kızlarını öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Şüphelinin verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.


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