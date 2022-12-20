Konya'da kaçakçılık operasyonları: 7 zanlı yakalandı

20 Aralık 2022 Salı, 12:21

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo aracıyla kente gümrük kaçağı tıbbi ilaç getirileceği ihbarını aldı.

Polis ekipleri, Selçuklu ilçesinde 3 işyeri ile 2 araçta yaptıkları aramada, 3 bin 944 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kaçak tütün ürünlerine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 33 bin 600 boş makaron, 10 bin doldurulmuş sigara, 100 bandrol, 29 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makineleri bulundu.

Polis ekipleri, kentteki bir işyeriyle araçta yaptıkları aramalarda da 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.