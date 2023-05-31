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Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya'da yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirillirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:03
Konya'da korkunç olay! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu
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Konya- Ankara karayolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde naylona sarılıp yakılmış biri erkek diğeri kadın 2 ceset bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşları 25 ila 30 arasında olduğu tespit edilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, başka bir noktada yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.


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