Konya’da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:10

Kaza, Konya-Adana karayolu Karapınar ilçesi Akören Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 27 RK 210 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #konya #otomobil #kaza

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