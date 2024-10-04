Konya’da otomobil kontrolden çıktı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:10

Kaza, Konya-Adana karayolu Karapınar ilçesi Akören Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 27 RK 210 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.