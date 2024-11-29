Konya'da otopark ücreti kavgası! Doktor ve babası gence saldırdı
Konya’da bir AVM otoparkını işleten genç, otopark ücretine itiraz eden doktor ve babasının saldırısına uğradı. Başından yaralanan gence 4 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezi otoparkını işleten 20 yaşındaki genç, otopark ücretine itiraz eden uzman doktor ve babasının saldırısına uğradı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda başından yaralanan gence 4 dikiş atıldı. Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.
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