Konya'da otopark ücreti kavgası! Doktor ve babası gence saldırdı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:46

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezi otoparkını işleten 20 yaşındaki genç, otopark ücretine itiraz eden uzman doktor ve babasının saldırısına uğradı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda başından yaralanan gence 4 dikiş atıldı. Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.