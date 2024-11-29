Konya'da otopark ücreti kavgası! Doktor ve babası gence saldırdı

Konya’da bir AVM otoparkını işleten genç, otopark ücretine itiraz eden doktor ve babasının saldırısına uğradı. Başından yaralanan gence 4 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da otopark ücreti kavgası! Doktor ve babası gence saldırdı
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:46

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezi otoparkını işleten 20 yaşındaki genç, otopark ücretine itiraz eden uzman doktor ve babasının saldırısına uğradı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü olayda başından yaralanan gence 4 dikiş atıldı. Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

 

 


Etiketler: #konya #AVM #saldırı

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