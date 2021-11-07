Konya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi eski Sanayi Sitesi Fatih Mahallesi Kesmetaş Sokak'ta Nihat S. ile Hakan T. ile arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat S. yanında bulunan silahla Hakan T'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hakan T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheli Nihat S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den seçim hamlesi
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- Milyoner'e damga vuran 'Galatasaray' sorusu
- İki sarı kart var atılan oyuncu yok! Maç tekrarlanabilir
- Erdoğan'a seçmenden kötü haber!
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin kötü haber
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi
- Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş kararını açıkladı
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı