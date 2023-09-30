Konya’da traktör devrildi: Römorktaki arpa yola saçıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada römorkta yüklü olan arpa yola saçıldı, yol trafiğe kapandı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:53
Konya’da traktör devrildi: Römorktaki arpa yola saçıldı
Abone Ol google-news

Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi’de, sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, C.Ö.’nün kullandığı 42 GB 296 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada yola yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı. Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.


Player Alanı
konya

İlgili Haberler

Traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü

Traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü
Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Erzurum'da katliam gibi kaza... Yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
Traktörden düşen kadın römorkun altında kaldı

Traktörden düşen kadın römorkun altında kaldı

En Çok Okunan Haberler