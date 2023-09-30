Konya’da traktör devrildi: Römorktaki arpa yola saçıldı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:53

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:53

Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi’de, sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre, C.Ö.’nün kullandığı 42 GB 296 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazada yola yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı. Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.