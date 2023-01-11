Konya'da uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 20:53

Güncelleme: 11.01.2023 - 20:53

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Reşadiye Mahallesi Çukurca Yaylasında bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 26 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza hapı, 8 bin lira, bıçak ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğer şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.