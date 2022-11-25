Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle katlediyorlar!

25 Kasım 2022 Cuma, 00:22

Rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Konya Hayvan Barınağı'ndaki vahşeti gözler önüne serdi.

Cepkin'in paylaştığı videoda barınak görevlilerinin bir köpeği, başına kürekle vura vura katlettiği görüldü!

"BU VİCDANSIZLARI HAYATI, ZEHİR OLSUN YAŞAMI, GÜLMEYE YELTENSE AĞLAMAK NASİP OLSUN"



Cepkin paylaşımında, "Yetkin kişiler ulaşsın diye yayınlıyorum. Yoksa görüntünün üstünü hemen elimle kapattım siz de kapatın. Görmeyin, görmeyin vahşeti, ziyan olsun bu vicdansızları hayatı, zehir olsun yaşamı, gülmeye yeltense ağlamak nasip olsun nesiyle gurur duyayım lan ben bu hayatın" ifadelerine yer verdi.

YETKİN KİŞİLER ULAŞSIN DİYE YAYINLIYORUM yoksa

Görüntünün üstünü hemen elimle kapattım siz de kapatın. Görmeyin, görmeyin vahşeti, ziyan olsun bu vicdansızları hayatı, zehir olsun yaşamı, gülmeye yeltense ağlamak nasip olsun nesiyle gurur duyayım lan ben bu hayatın https://t.co/uN9AvEmeQn — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) November 24, 2022

ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ!

AKP'li Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yaz, Konya'daki barınakları örnek göstermişti.

Erdoğan, “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” demişti.