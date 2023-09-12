Konya'daki antik kentte bulundu: Tam bin 800 yıllık...

Konya'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:15
Konya'daki antik kentte bulundu: Tam bin 800 yıllık...
Abone Ol google-news

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı" denildi. 

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu öğrenildi.

Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Konya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.


Player Alanı

İlgili Haberler

Konya'da tedirgin eden görüntü... 70 metre derinliğinde obruk oluştu!

Konya'da tedirgin eden görüntü... 70 metre derinliğinde obruk oluştu!
Konya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 12 gözaltı
AKP Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun 'Afganlar Konya'daki kamplarda eğitiliyor' iddiasına yanıt: 'Türkiye güvenli bir ülkedir'

AKP Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun 'Afganlar Konya'daki kamplarda eğitiliyor' iddiasına yanıt: 'Türkiye güvenli bir ülkedir'

En Çok Okunan Haberler