Konya'nın 10 ilçesinde eğitime ara kararı!
Konya'nın 10 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
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