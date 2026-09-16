'Köpeğe tekme attı' iddiası... Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Eylül'de bazı yazılı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara ve görüntülere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla Valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı'nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."