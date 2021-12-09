Köpeği görünce ani fren yaptı: 2 çocuk 4 kişi yaralandı

09 Aralık 2021 Perşembe, 23:12

Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı.

YARALILARIN TEDAVİSİNİ SÜRÜYOR

Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

