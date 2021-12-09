Köpeği görünce ani fren yaptı: 2 çocuk 4 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı.
YARALILARIN TEDAVİSİNİ SÜRÜYOR
Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 çocuk 4 kişi yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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