Köpekten korkup yola fırlamıştı: Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme

Köpekten korkarak yola fırlayan küçük Mahra’dan sonra yeni bir olay meydana geldi. Isparta’da 20 yaşındaki Rabia Kallı’da köpekten korkarak yola fırlamıştı. Otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Kallı’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı.

DHA
13 Mart 2022 Pazar, 15:22
Köpekten korkup yola fırlamıştı: Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
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Isparta’da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÖPEKTEN KORKTU, YOLA FIRLADI

Olay, 5 Mart’ta akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda dönerken köpek sesinden korkarak yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kallı, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 

Rabia Kallı'nın 11 Mart'ta tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti. 

Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



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