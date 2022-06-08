Köprüde beklerken dehşeti yaşadı: 'Neden burada duruyorsun' diyerek bıçakladılar
Kocaeli’de, köprü üzerinde duran bir vatandaş yanına gelen 2 kişi tarafından “Neden burada duruyorsun?” diyerek başlayan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
Olay, 7 Haziran Salı, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fuar içi Cumhuriyet Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs, köprü üstünde duran T.T. isimli kişinin yanına gelerek “Burada ne duruyorsun?” diyerek kendisiyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Kavga sırasında şahıslar T.T.’yi bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.T. tedavisi için hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, T.T.’yi bıçaklayarak yaralayan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
En Çok Okunan Haberler
-
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- TKP stratejisini açıkladı
- Motorine dev zam!
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- Bakan Özer'den devamsızlık kararı