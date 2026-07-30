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'Kopyala-yapıştır' tepkiyi 'geliştirdi'... Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı'dan Etimesgut operasyonu açıklaması

'Kopyala-yapıştır' tepkiyi 'geliştirdi'... Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı'dan Etimesgut operasyonu açıklaması

30.07.2026 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Kopyala-yapıştır' tepkiyi 'geliştirdi'... Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı'dan Etimesgut operasyonu açıklaması

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyona yönelik yaptığı açıklamada "İktidar, sadece CHP’li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir" dedi. Müslim Sarı, Üsküdar ve İzmit belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin açıklamasında birebir aynı ifadeleri kullanmakla eleştirilmişti.

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CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonların bu seferki adresi Etimesgut Belediyesi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı da, operasyona ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından bir tepki açıklaması yaptı.

KOPYALA-YAPIŞTIR' TEPKİDE DEĞİŞİKLİK YAPTI!

Operasyon düzenlenen İzmit Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yaptığı açıklamalarda birebir aynı ifadeleri kullanan Müslim Sarı, Etimesgut Belediyesi'ne dair açıklamasında, şunları kaydetti:

"Seçmen iradesi her geçen gün daha da sakatlanıyor. 

Bu sabah Etimesgut Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Erdal Beşikcioğlu da aynı anlayışın hedefi oldu.

İktidar, sadece CHP’li belediyeleri sistematik biçimde hedef alan operasyonlara derhal son vermelidir. 

Tutuklu yargılama bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır.

Hukuk herkese eşit uygulanmalı, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmelidir.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

AYNI PAYLAŞIMLARI ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU!

İşte Sarı'nın dün sabah Üsküdar ve 20 Temmuz sabahı İzmit Belediyesi için yaptığı açıklamalar:

"Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

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"Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

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İlgili Konular: #CHP #Erdal Beşikçioğlu #Müslim Sarı #ETimesgut

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