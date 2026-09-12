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Korgan Yaylası’nda maden sondajına ikinci bilirkişi raporu da karşı çıktı

Korgan Yaylası’nda maden sondajına ikinci bilirkişi raporu da karşı çıktı

12.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Korgan Yaylası’nda maden sondajına ikinci bilirkişi raporu da karşı çıktı

Ordu İdare Mahkemesi’nin önceki bilirkişi raporuna yönelik itirazların ardından istediği ikinci rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, sondaj faaliyetlerinin yayla ve mera alanlarının bütünlüğünü bozacağı, ulaşım için yapılacak yolların da tahribata yol açacağı belirtildi.
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Ordu'nun Korgan ilçesinde, Korgan Yaylası’nda yürütülen maden sondaj çalışmalarının engellenmesi amacıyla ORÇEV ve bölge halkı tarafından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ordu İdare Mahkemesi’nin daha önceki bilirkişi raporuna yönelik itirazlar doğrultusunda istediği ikinci rapor, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yeni raporun önceki rapordan farklı olmadığını belirterek heyetin sondaj faaliyetleriyle ilgili olumsuz görüşünü yinelediğini söyledi.

Gönül, “Yine orasıyla ilgili maden yapılmayacağına dair olumsuz görüş bildirmişler” dedi.

Gönül, “Yaylanın, mera alanının bütünlüğünün bozulacağını, sondaj alanına gidilirken yolların tahrip edileceğini, sadece sondaj alanıyla ilgili değil, sondaj alanına gidilirken yol yapılması ve meraların bütünlüğünün bozulmasının da hatalı olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

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