Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Bir önceki celsede Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatının istifa etmesini ve yeni avukatın savunma yapmak için süre talep etmesi nedeniyle mahkeme duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Çocukların bedeni üzerinde ailelerin dahi söz hakkı olamaz. Korkmayın, çocukları biz koruyacağız” dedi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, davanın gündemden düşürülmeye çalışıldığını söylerken CHP milletvekili Sibel Suiçmez, “23 Ekim’de davanın biteceğini düşünüyoruz” açıklaması yaptı.

Duruşma sonrası bir kişinin “Çocuk büyümüş, âşık olduğu öğretmeniyle evlenmiş. Dava budur” diyerek istismarı savunması sonrası gerginlik çıktı.

