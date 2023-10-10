‘Korkmayın, çocukları biz koruyacağız’
Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli’yle “evlendirilmesi” ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın duruşması dün İstanbul’daki Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Bir önceki celsede Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatının istifa etmesini ve yeni avukatın savunma yapmak için süre talep etmesi nedeniyle mahkeme duruşmayı 23 Ekim’e erteledi.
Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Çocukların bedeni üzerinde ailelerin dahi söz hakkı olamaz. Korkmayın, çocukları biz koruyacağız” dedi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, davanın gündemden düşürülmeye çalışıldığını söylerken CHP milletvekili Sibel Suiçmez, “23 Ekim’de davanın biteceğini düşünüyoruz” açıklaması yaptı.
Duruşma sonrası bir kişinin “Çocuk büyümüş, âşık olduğu öğretmeniyle evlenmiş. Dava budur” diyerek istismarı savunması sonrası gerginlik çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Tanju Özcan için nihai karar
- İhbara giden polis açılan ateşle şehit oldu
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- MasterChef'te veda gecesi: Uğurlamak için ayağa kalkmadı