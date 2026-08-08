Korku dolu anlar! Eşini barışmaya ikna edemeyince çocuklarını balkonda rehin aldı

Erzurum Palandöken’de boşanma aşamasındaki eşi A.K., ailesinin yanına giderek ayrı yaşamaya başlaması üzere Burhan K., eşiyle barışmak istedi. Eşini boşanmaktan vazgeçirmek isteyen Burhan K., iki çocuğu M.K. (6) ve M.K.'yi (4) de yanına alarak Adnan Menderes Mahallesi Zeynep Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıktı.

BALKONDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Burhan K.'nın yanındaki iki çocuğuyla balkonda bağırmaya başladığı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin eyleminden vazgeçmesi için ihtarda bulunduğu Burhan K., eşinin gelmesini istedi.

BİNANIN ÖNÜNE HAVA YASTIĞI AÇILDI

Olayın duyulması üzere adrese gelen A.K., polislerle birlikte eşini ikna etmek için uzun süre dil döktü. İtfaiye ekipleri de tedbir amacıyla binanın önüne hava yastığı açarken, polis ekipleri de kapının açılmaması ihtimaline karşı koçbaşını hazır bulundurdu.

‘ÇOCUKLARI BIRAK, BENİ REHİN AL’

Polislerin nezaretinde dairenin önüne gelen A.K., kapıyı aralayan Burhan K.’ya “Çocukları bırak, beni rehin al” dedi. Bu sırada şüphelinin bir anlık boşluğundan yararlanan polis ekipleri eve girerek Burhan K.’yı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Burhan K. polis merkezine götürülürken, 2 çocuk ise annelerine teslim edildi.