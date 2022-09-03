Korkulukların kaynağını yaparken dere yatağına düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş, dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybedip 4 metreden düşerek yaralandı.

DHA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:02
Korkulukların kaynağını yaparken dere yatağına düştü
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Akyazı'nın Pazarköy Mahallesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde, demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye geldi. 4 metre yükseklikten düşen Sıktaş’ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle yanına indi. Sedyeye konulan Sıktaş, yukarı çıkarıldı.

Ramazan Sıktaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.


İşçi sakarya Jandarma

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