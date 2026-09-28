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Korkunç anlar kamerada: Sahibi köpeğe tekme attı, sürükledi

Korkunç anlar kamerada: Sahibi köpeğe tekme attı, sürükledi

28.09.2026 22:37:00
Güncellenme:
İHA
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Korkunç anlar kamerada: Sahibi köpeğe tekme attı, sürükledi

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahsın, sahibi olduğu köpeğe tekme atıp tasmayla sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Konak ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu terrier cinsi köpeğine acımasızca tekme attı.

Tekmenin şiddetiyle savrulan köpek, korkuyla sahibinin peşinden gitmek istemeyerek direndi.

Hayvanın direnmesine aldırış etmeyen adam, köpeği boynundaki tasma ile zorla sürükleyerek yoluna devam etti.

Yaşanan o şiddet anları ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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