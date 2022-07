Koronavirüs kâbusu geri dönüyor

22 Temmuz 2022 Cuma, 07:06

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, özellikle Avrupa ve Amerika’da çok hızlı bir yükselişe geçti. İtalya günlük 100 bin vaka bildirirken, İtalya’yı, Fransa, Almanya ve Amerika takip ediyor. Türkiye’de de Covid oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Mayıs ayı sonu haziran ayı başında haftalık 7 bin civarı olan hasta sayısı, haziran ayı sonunda 57 bine, temmuzun ikinci haftası 226 bin 532’ye yükseldi.

KIŞ AYLARINA DİKKAT

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, son varyantın çok fazla bulaşıcı olduğunu belirterek, “Ölüm oranlarına bakıldığında geçtiğimiz dönemlerde yüzde bir olan ölüm oranı, şu an binde birlere indi. Bunun nedeni elbette aşı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Aşı sizin enfeksiyonu tekrar geçirmenizi engellemez, ciddi hasta olmanızı, hastaneye yatışınızı engeller. Fakat baktığınız zaman dünyada koronayı yok saymak gibi bir otorite gelişti, görmezden gelmeye başladık. Maske, mesafe ve hijyeni unuttuk. Türkiye’de de bunların hepsi yok edildi. Şu an solunum sistemi ile geçebilecek tüm hastalıklar için açık kapıyız. Türkiye koşar adım Covid’e gidiyor. Kış aylarında günlük 70-80 bin vakayı bulma ihtimalimiz çok yüksek. Şu an vaka sayılarının diğer ülkelere göre düşük çıkmasının bir sebebi de tarama testlerinin istenmemesi. Bundan 4-5 ay önce günlük 400-500 test yapıyorduk ve bu testlerin yüzde 12’si pozitif çıkıyordu. Şu an günlük 60-70 test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 40’ı pozitif çıkıyor. Yani 500 kişiye test yapsak, 200’ü pozitif çıkacak demektir bu. Daha önce böyle bir dönem hiç yaşamadık” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Yüce Ayhan ise “25 Haziran haftasında İzmir’de yüzde 5 olan test pozitif oranı 10 kat artarak yüzde 50’ye kadar çıktı. Pandeminin ilk günlerinde bile bu kadar yüksek bir oran yoktu” diyerek uyarıda bulunurken, maske zorunluluğu, HES kodu ve temaslı kişilere uygulanan karantina uygulaması gibi tedbirlerin acilen geri getirilmesi gerektiğini belirtti. Yüce, bayram sonrasında İzmir’de vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, “Hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda pandeminin ilk dönemlerindeki gibi bir yoğunluk yok. Tabii eskisi gibi fazla test yapılmıyor, bu da bir etken” dedi.