Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüsten yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde tören yapıldı. Canataroğlu, törenin ardından toprağa verildi.
Mersin'de koronovirüsten hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu (57) düzenlenen Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik.
'HİÇBİRİMİZ ONUN YÜZÜNÜ ASIK GÖRMEDİK'
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde düzenlenen törene Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun ailesinin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, rektör yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Çamsarı, "Hocamız, Mersin'e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin, benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı" dedi. Canataroğlu'nun kızı Zeynep Canataroğlu da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Törenin ardından Canataroğlu’nun cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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