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Korsan sipariş kapıya dizdi: Kuryeler isyan etti

Korsan sipariş kapıya dizdi: Kuryeler isyan etti

17.08.2026 18:36:00
Güncellenme:
İHA
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Korsan sipariş kapıya dizdi: Kuryeler isyan etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde aynı adrese verilen 15 farklı yemek ve market siparişi, kuryeleri şaşkına çevirdi.
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Olay, Görükle Mahallesi Koza Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalardan art arda 15 sipariş verdi.

Kısa sürede ellerindeki paketlerle adrese gelen kuryeler, aynı noktada buluşunca gerçeği anladı. Daire sakininin siparişleri kendisinin vermediğini söylemesi üzerine kuryeler, duruma tepki gösterdi.

Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla kuryeler paketleri işletmelere geri götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi

İlgili Konular: #Bursa #kurye #yemek siparişi