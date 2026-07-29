Koruma altındaki Datça’da yeni maden başvurusu: Datça-Bozburun’da maden ısrarı

Türkiye'nin en hassas ekosistemlerinden biri olan DatçaBozburun özel çevre koruma bölgesi (ÖÇK) ve önemli doğa alanı sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanlar, maden kuşatması altında.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde açılmak istenen kalker ocağı için verdiği iptal kararı hiçe sayıldı. Şirket, mahkeme kararının arkasından aynı ruhsat sahasında bu kez “mermer ocağı ve pasa geri kazanım tesisi” adı altında yeniden başvuru yaptı.

Yerleşim yerlerine sadece 650 metre mesafedeki ormanlık ve koruma altındaki alanda yıllık 337 bin tonluk mermer ve kırma-eleme faaliyeti planlanıyor. Özberk İnşaat Turizm Ticaret Madencilik ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyasına göre şirket, ruhsat sahasının 24.64 hektarlık bölümünde tesisi kurmak istiyor.

AKIŞ EGE DENİZİ’NE ULAŞIYOR

ÇED dosyasında yer alan proje alanında ayrıca mevsimsel akışlı su kaynaklarının bulunurken proje alanı ve yakın çevresindeki yüzey suları güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu akış göstererek Ege Denizi’ne ulaşıyor. Sahada yılda 337 bin 500 ton üretim yapılması planlanırken bunun yalnızca 13 bin 500 tonunun blok mermer çıkarılacak. Yaklaşık 324 bin tonluk bölüm ise “pasa” olarak ayrılarak üretimin yaklaşık yüzde 96’sını atık kayaç niteliğindeki pasa oluşturacak.

Proje sahası aynı zamanda bölgeye özgü bitki türleri ile koruma altındaki orkidelerin doğal yaşam alanı içinde bulunuyor. Orkide türlerinin faaliyet öncesinde taşınacağı, yaban hayatının izleneceği ve toz oluşumunu azaltmak amacıyla sulama yapılacağı belirtilirken, tesis içi yolların tozunu bastırmak için kuraklık tehdidinin giderek arttığı Datça Yarımadası’nda, proje kapsamında günlük yaklaşık 33.7 ton su kullanılacağı ifade edildi.