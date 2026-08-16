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Koruma kararı ‘korumaya’ yetmiyor

Koruma kararı ‘korumaya’ yetmiyor

16.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Rengin Temoçin
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Koruma kararı ‘korumaya’ yetmiyor

Antalya Kepez’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.T. tarafından evi ateşe verilerek tehdit ve saldırıya uğrayan 71 yaşındaki N.T., daha önce 10 kez şikayette bulunulmasına rağmen sonuç alınamadığı belirtilen sürecin ardından ŞÖNİM aracılığıyla devlet korumasına alınırken, firari fail hakkında hukuki işlem başlatıldı.
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Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki N.T., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.T.’nin saldırısına uğradı. A.T, uzaklaştırma kararını öğrendikten sonra N.T’ye hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunduğu kaydedilirken ardından da yaşadığı evi ateşe verdiği belirtildi. Evde maddi hasar oluşurken A.T’nin firari oluduğu açıklandı.

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Yağmur Burçin Sayın Kurt, A.T. hakkında birden fazla kez uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Kurt, “Müvekkilimiz daha önce tam 10 kez fail eşi şikâyet etmesine rağmen sistem içinde bir çözüm bulamamıştır. Hukuki girişimlerimiz sonucunda; tehdit, hakaret, mala zarar verme, ve 6284 sayılı kanunun defalarca ihlali suçlarından yargılanacak olan fail karşısında, müvekkilim N.T. nihayet ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) aracılığıyla devlet korumasına alınmıştır” ifadelerini kullandı

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