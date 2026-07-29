'Kötü koku' harekete geçirdi: Kaldığı karavanda ölü bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ailesinden yarı yaşayan ve cadde üzerinde boş bir arazide karavan içerisinde hayatını devam ettiren Yüksel Keskin’e (65) ulaşamayan bir yakını durumunu merak ederek ikamet olarak kullandığı karavana geldi.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan yakını karavan içerisinden gelen ağır koku nedeniyle kapıyı açtığında Yüksel’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibinin Yüksel’in ölümünü şüpheli bulması üzerine Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaptı. En son pazartesi günü görüldüğü öğrenilen Yüksel Keskin’in cansız bedenini ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.