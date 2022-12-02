'Kötü koku' harekete geçirdi: Şanlıurfa'da bir evde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 10:15
'Kötü koku' harekete geçirdi: Şanlıurfa'da bir evde erkek cesedi bulundu
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Alınan bilgiye göre, Asya Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku üzerine yurttaşlar durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ekipleri, vücudu çürümeye başlayan bir erkek cesediyle karşılaştı.

KİMLİĞİ ÜZERİNDEYDİ

Üzerinde Suriye uyruklu Abdulrezzak Halaf ismine düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 


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