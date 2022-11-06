İstanbul'da dehşet anları: Dövdüler ardından kaçırdılar!
Şişli’de bir genç, sosyal medya üzerinden küfür ettiği iddia edilen 5 şahıs tarafından önce kovalandı, ardından da ateş açıldı. Akaryakıt istasyonuna sığınan genci kovalayan şahıslar, marketin içerisinde genci darbedip zorla araca bindirdikten sonra yol kenarına attı.
İstanbul Şişli'deki bir akaryakıt istasyonunda, otomobilden inen bir grup sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı.
Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A. bir akaryakıt istasyonuna girdi. Genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi. Ardından markete dalan saldırganlar, B.A.’yı yakalayarak öldüresiye darbetti.
Market çalışanları genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlar B.A.’yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darbettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırganlar bir süre sonra B.A.’yı yol kenarına bırakarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.
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