Köy Enstitüleri ruhu Uşak’ta yaşatılıyor: Bekiköy efsane öğretmenini unutmadı

Uşak il merkezine 55 kilometre, Karahallı ilçesine ise 15 kilometre mesafede bulunan 183 nüfuslu Bekiköy, Cumhuriyet tarihinin en önemli aydınlanma projelerinden biri olan Köy Enstitüleri reformuna ve bu mirasın simge ismi öğretmen Ahmet Atila’ya ev sahipliği yapıyor. Bekiköy Muhtarlığı tarafından organize edilen “Köy Enstitüsü Eğitim Reformunun Bekiköy Mucizesi” başlıklı etkinlik, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde köyde gerçekleştirilecek.

"ETKİNLİĞİMİZDE TÜM UŞAK HALKINI GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ"

Bekiköy Muhtarı Kadir Sağlam, organizasyonla ilgili yaptığı çağrıda, "Köy Enstitüsü Eğitim Reformunun efsane öğretmeni Ahmet Atila'nın anısına düzenlediğimiz anma etkinliklerinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyarız" ifadelerini kullanarak tüm Uşak halkını ve Köy Enstitüsü sevdalılarını programa davet etti.

ÖNEMLİ İSİMLER PANELLERDE YER ALACAK

İki gün sürecek olan programın ilk günü olan 5 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te "Köy Enstitüsü Eğitim Devrimi Üzerine Düşünceler" oturumu gerçekleştirilecek. Fatih Atila'nın oturum yöneticiliğini üstleneceği panele; Prof. Dr. Güler Yalçın, Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel’in kızı Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir, Dr. Niyazi Altunya ve Erdal Atıcı konuşmacı olarak katılacak. İlk günün etkinlikleri halk müziği dinletisi, halk oyunları gösterileri ile yöresel Keşkek ve Dülek ikramlarıyla tamamlanacak.

Etkinliğin ikinci günü olan 6 Eylül Pazar günü ise sabah düzenlenecek yöre gezisinin ardından saat 11.00'de Ahmet Atila’nın öğrencileri ve Bekiköylü yurttaşların katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.