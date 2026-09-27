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Köy evinde şüpheli yangın: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Köy evinde şüpheli yangın: Baba ve kızı hayatını kaybetti

27.09.2026 10:40:00
Güncellenme:
AA
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Köy evinde şüpheli yangın: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olayın aydınlatılması için araştırma başlaltıldı.
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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EŞİ KURTULDU

Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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