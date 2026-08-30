Köylüler dava açacak... TRT dizisi setine mera tahribatı suçlaması: 'Bütün pisliği bırakıp gittiler'

Tokat merkeze bağlı Günevi (Dive) Köyü'nde çekimleri yapılan ve TRT'ye hazırlandığı belirtilen "15’liler" dizisinin seti, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini ve doğayı olumsuz etkilediği gerekçesiyle mahkemelik oluyor. Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, film ekibinin Topçam Yaylası'ndaki 515 dönümlük mera alanını tahrip ederek büyük bir çevre kirliliğiyle bölgeden ayrıldığını iddia etti.







"HAYVANLARIMIZ ÇÖPLER VE LASTİK TELLERİ YÜZÜNDEN TEHLİKEDE"

Geçen yıl başlayan çekimler sırasında yaylaya siperler ve mevziler kazıldığını ifade eden Muhtar Konuk, meranın kullanılamaz hale getirildiğini savundu. Alanda binlerce lastik yakıldığını ve atıkların çevreye saçıldığını belirten Konuk, "Köyümüzde 500-600 büyükbaş, bine yakın küçükbaş hayvan var. Lastik telleri ve çöpler yüzünden hayvanlarımız tehlike altında. Bütün pisliği bırakıp gittiler. Burayı tertemiz edeceklerini ve turizme kazandıracaklarını söylemişlerdi, eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi.

"DEVLETE KARŞI MI GELİYORSUNUZ?" TEPKİSİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Konuyu İl Özel İdaresi'ne taşıdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran Önder Konuk, yetkililerden "Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor" şeklinde yanıt aldıklarını ileri sürdü. Valilik ve İl Genel Meclisi nezdindeki girişimlerinden yanıt alamamaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Konuk, takipsizlik kararı çıktığını ve yapılan itirazın da reddedildiğini söyledi.

Kararlar üzerine film şirketine doğrudan dava açacaklarını duyuran muhtar, şikâyetlerinin ardından köye yapılması planlanan kamu yatırımlarının da durdurulduğunu iddia etti.